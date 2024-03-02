В Астраханской области пройдёт первая в стране акция диспансерного обследования участников СВО

Президент России Владимир Путин в ходе Послания к Федеральному Собранию заострил внимание глав регионов на том, что военнослужащим и их семьям нужно обязательно продолжать оказывать поддержку.

Директор федерального «Научно-клинического центра отоларингологии ФМБА России» Николай Дайхес рассказал, что в Астрахани создадут мощный межобластной реабилитационный центр для героев спецоперации, а через неделю в регионе пройдёт первая в стране акция диспансерного обследования участников СВО.

«Как врачу мне важно было услышать в Послании Президента о развитии медико-социальной помощи для героев и членов их семей. Кроме того, глава государства упомянул о помощи матерям и детям. Этому направлению в Астраханской области уделяют особое внимание», – подчеркнул Николай Дайхес.

Врач сообщил, что в Астрахани в прошлом году открылся детский перинатальный центр, который снижает младенческую смертность и поддерживает родителей. Детская областная больница, в свою очередь, помогает ребяткам с нарушением слуха.

«Здесь хирурги с помощью новейшего оборудования начали проводить сложнейшие операции. Высокотехнологичная помощь в Астраханской области развивается. Регион также является одним из лидеров по социо-педагогическому развитию детей с нарушением слуха», – отметил Николай Дайхес.