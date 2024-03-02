Студентам Астраханского госуниверситета вручили стипендии Азербайджанской Республики

Церемония вручения стипендий состоялась накануне в Астраханском государственном университете имени В.Н. Татищева. Для участия в ней в Астрахань с рабочим визитом прибыл заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов.

Инициатива учреждения стипендий Азербайджана для талантливых студентов данного вуза принадлежит губернатору Астраханской области Игорю Бабушкину, который обсуждал данный вопрос с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в ходе визита в Баку в 2021 году.

От имени губернатора Астраханской области собравшихся поприветствовал министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков.

«Для Астраханской области Азербайджанская Республика была и остаётся ключевым партнёром. В 2023 году мы широко отметили 100-летие со дня рождения общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, провели ряд совместных мероприятий. На территории Астраханской области обучается более 700 граждан Азербайджана. Наши вузы на протяжении многих лет успешно сотрудничают с азербайджанскими партнёрами, реализуя программы академической мобильности и научного обмена», - сказал министр.

Владимир Головков выразил слова благодарности в адрес Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Министерства образования Азербайджана за поддержку в реализации проекта по учреждению стипендий для талантливых студентов АГУ имени В.Н. Татищева. Он пожелал её первым обладателям успехов в учёбе.





Заместитель министра науки и образования Азербайджанской Республики Фирудин Гурбанов поблагодарил руководство астраханского вуза за тёплый приём и сказал: «Желаю, чтобы в дальнейшем вы смогли достичь новых успехов в учебе. Вы обучаетесь в хорошем вузе, где предоставлены широкие возможности для реализации научных проектов в различных областях».

Игорь Алексеев и Фирудин Гурбанов вручили шестерым студентам и молодым учёным свидетельства стипендиата Азербайджанской Республики.