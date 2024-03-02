Порт Астрахань впервые стал лидером по грузообороту в Каспийском бассейне, рост составил 151%

Министр промышленности, торговли и энергетики Илья Волынский на заседании правительства Астраханской области накануне сообщил, что порт Астрахань впервые стал лидером по грузообороту в Каспийском бассейне. Также члены кабинета министров во главе с председателем регионального правительства Денисом Афанасьевым заслушали информацию об итогах реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги», приняли решение о корректировке областного бюджета.

Илья Волынский напомнил, что в 2023 году через терминалы морских портов Астрахань и Оля перевалено 4,5 млн тонн грузов, темп роста к аналогичному периоду 2022 года составил 151 %. В целом же грузооборот морских портов России в 2023 году увеличился на 5%, а портов Каспийского бассейна вырос на 30%, составив 7,8 млн тонн.

«Впервые порт Астрахань занял первое место по грузообороту среди российских портов на Каспии, обогнав порт Махачкала», – отметил министр.

Около 90% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении. Также через Астраханскую область идут транзитом грузы из Турции, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Казахстана и Узбекистана в Россию и в обратном направлении.

Также Илья Волынский доложил, что в январе 2024 года общий грузооборот морских портов Астрахань и Оля составил 511 тысяч тонн, что более чем вдвое превышает грузооборот января 2023-го.

Министр финансов Астраханской области Елена Рязанова представила на рассмотрение проект закона о внесении изменений в бюджет региона на 2024 и плановый период 2025-2026 годов. Министр отметила, что основные изменения произошли за счёт уточнения безвозмездных поступлений из других бюджетов Российской Федерации, привлечения инфраструктурных бюджетных кредитов и остатков, сложившихся на региональном счёте к 1 января 2024 года.

Главные параметры бюджета Астраханской области на 2024 год составят:

- доходы – 77,4 млрд рублей (рост на 10,9 млрд рублей);

- расходы – 92,6 млрд рублей (рост на 9,8 млрд рублей);

- дефицит – 15,2 млрд рублей (рост на 9,8 млрд рублей).

Основное увеличение расходов бюджета после корректировки придётся на отрасль ЖКХ, образования, здравоохранения, культуры, социальной политики, дорожного фонда и другие.

Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Алексей Чепяков подвёл итоги реализации национального проекта БКД, а также рассказал о результатах транспортной реформы, стартовавшей в регионе в январе 2023 года. По поручению Президента Российской Федерации, в Астраханской области разработана и утверждена комплексная схема организации дорожного движения. Алексей Чепяков подчеркнул, что в Южном федеральном округе регион – единственный, где это поручение выполнено на 100%.

На реализацию нацпроекта БКД в целом в 2023 году направили 3,7 млрд рублей. Все лимиты освоены полностью. В результате в регионе отремонтировали 25 дорог протяженностью более 47 км и 8 мостов общей длиной более 500 метров. На 1 марта 2024 года в рамках транспортной реформы запущено 36 маршрутов, на которых работают 366 автобусов разной вместимости. В декабре прошлого года заработал первый межмуниципальный маршрут, связавший Астрахань и Приволжский район. Еще два таких маршрута планируется запустить в апреле-мае этого года. С начала запуска новой маршрутной сети автобусы перевезли свыше 12 млн пассажиров.

Председатель правительства Денис Афанасьев отметил, что транспортная реформа – один из главных региональных проектов, который находится на контроле губернатора Игоря Бабушкина. На данном этапе её реализации необходимо как можно быстрее наладить межмуниципальное автобусное сообщение.