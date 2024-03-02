Главком ВСУ признал ошибки на фронте

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, от чего зависит успех на полях специальной военной операции.

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"Продолжаю работать на Восточном фронте. В течение трех дней вполне стало понятно, почему в случае одинаковых показателей укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим – нет", - пишет Сырский в своем telegram-канале.

Это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных, пишет главком.

"Ситуация на фронте остается сложной, но контролируемой", - написал Сырский.