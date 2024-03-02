Астраханская область в топ-5 по популярности санаторного отдыха в ЮФО

Астраханская область заняла 5 место в Южном федеральном округе по числу ночевок в санаториях.

Портал бронирования Санатории-России.рф представил итоги санаторно-курортного отдыха в 2023 году.

По данным портала, в санаториях Астраханской области отдыхающие провели 102 тысячи ночей в 2023 году. По всему Южному федеральному округу — 19,5 миллиона ночей.

Отдыхающие старше 55 лет традиционно лидируют по количеству гостей. Увеличилось число отдыхающих в возрасте от 35 до 44 лет. Эта категория стала второй по количеству гостей санаториев. Возрастная категория от 45 до 54 лет переместилась на третье место. Большинство спроса пришлось на здравницы для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и кардиологии.

По словам члена Правления Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, все больше россиян делают ставку не на зарубежный отдых, а приобретают путевки в отечественные санатории, выбирая профилактику и сохранение здоровья.