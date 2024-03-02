Инициативы из послания президента открывают новые перспективы развития Астраханской области

В ежегодном публичном обращении к обеим палатам Парламента президент России Владимир Путин обозначил основные направления развития внутренней и внешней политики страны на ближайшие шесть лет.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, комментируя выступление главы государства, особо отметил ключевые инициативы президента – новые национальные проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных». В рамках программы материнского капитала до 2030 года планируется выделить дополнительные средства на поддержку семей с детьми. В Астраханской области за прошлый год было выдано 4903 сертификата и выплачено более 3 млрд рублей в рамках этой программы.

Кроме того президент объявил о списании 2/3 бюджетных кредитов регионам. Это станет хорошим подспорьем для развития Астраханской области: появится возможность перенаправить сэкономленные средства на развитие инфраструктуры и реализацию социальных проектов, уверен глава региона Игорь Бабушкин.

Министр здравоохранения Астраханской области Александр Буркин сообщил, что в этом году в астраханскую медицину планируют вложить 1,2 млрд рублей.

"Улучшение качества и доступности медпомощи любого направления направлено прежде всего на профилактику, раннюю диагностику и лечение социально значимых заболеваний. В прошлом году в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» было возведено 9 модульных конструкций. На эти цели направлено 248,7 млн рублей", - сообщил министр.

В медучреждения Астраханской области уже поставлено 146 единиц оборудования. В 2024 планируется капитально отремонтировать 8 объектов первичного звена здравоохранения (2 - в Астрахани и 6 - в сельских населенных пунктах), возвести 3 модульных ФАПа, приобрести 63 единицы медицинского оборудования и 27 автомобилей.

Министр промышленности, торговли и энергетики Астраханской области, координатор федерального партийного проекта (ЕР) "Выбирай своё" в регионе Илья Волынский акцентировал внимание на словах президента о задаче расширить программу и продолжить газовые сети до границ дачных участков садоводческих товариществ.

"Это очень важная инициатива: одним из самых частых запросов, который поступает от жителей региона в наше министерство, — это газификация внутри садоводческих товариществ (СНТ). На сегодня в рамках программы социальной догазификации газ подводится до границ СНТ, а дальше жители должны за свой счет подводить сети газораспределения к своим дачным участкам, что требует значительных вложений. Уверен, что по поручению Президента будет разработана необходимая нормативная база — дачи внутри садоводческих товариществ получат право на участие в программе догазификациии, региональное правительство совместно с ПАО «Газпром» будет ее реализовывать", - говорит Илья Волынский.

На данный момент уровень газификации жилого фонда в Астраханской области составляет 88%. В соответствии с Программой развития газоснабжения и газификации Астраханской области на период 2021-2025 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию до конца 2026 года 1,5 тыс. км магистральных и распределительных газопроводов, 10 газораспределительных станций, газифицировать свыше 21 тыс. квартир и домовладений, перевести на природный газ 63 котельные объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, впервые подать природный газ в 59 населенных пунктов Астраханской области.

Директор ГКУ Астраханской области "Управление по техническому обеспечению деятельности министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области", руководитель Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров региона Айгуль Маньшина с большим вниманием слушала послание президента.

"Практически все озвученные инициативы и предложения актуальны и для Астраханской области. Списание бюджетных кредитов позволит высвободить средства для оперативного решения насущных проблем регионального значения. Поддержка молодых семей и эффективная молодёжная политика способствуют решению проблем демографии и кадрового обновления отраслей экономики. Кадровая политика и повышение качества образования помогут в решении проблем кадрового голода в реальном секторе экономики. Вопросы цифровизации уже сегодня наиболее актуальны в регионах с отдаленными и труднодоступными в отдельные времена года населёнными пунктами, каким и является наш регион. А внедрение высокотехнологичных производств и кадровая политика совместно способствуют росту валового регионального продукта. Безусловно нужна идеология, которая поможет объединить всё слои общества и на основе которой будут воспитываться последующие поколения. Наступило время Героев и мы должны быть готовы всей страной! ", - говорит Айгуль Маньшина.

Пресс-секретарь Общественного молодёжного парламента при Думе АО, председатель АРМОД «Молодёжь Губернии» Фатима Бакаева считает, что среди инициатив Президента России, которые могут быть наиболее актуальными для города Астрахани, можно выделить такие, как развитие инфраструктуры и транспортной доступности: улучшение дорожной сети, развитие общественного транспорта, модернизация аэропорта и портовых структур могут значительно повысить экономическую активность региона.

Также актуальна для региона программы поддержки семей и детей: программы материнского капитала, субсидии на детские товары и услуги, а также поддержка семей с детьми могут способствовать увеличению рождаемости и улучшению жизни семей в городе.

Важны инициативы по поддержке предпринимательства и развитие малого бизнеса: создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, снижение налоговых и административных барьеров, а также финансовая поддержка предпринимателей могут способствовать экономическому росту города, поддержка образования и науки: инвестиции в образование, развитие научных центров и инновационных проектов могут способствовать повышению качества образования и привлечению талантливых специалистов в регион.

Экологические инициативы: поддержка проектов по охране окружающей среды, в частности, в рамках борьбы с загрязнением Волги и Каспийского моря, может быть крайне важной для здоровья жителей города и сохранения природных ресурсов.

"Эти инициативы могут способствовать развитию города Астрахани, повышению качества жизни его жителей и укреплению позиций региона в экономическом и социальном плане", - считает Фатима Бакаева.

Министр сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Руслан Пашаев отмечает, что в своем послании Владимир Путин подчеркнул, что к 2030 году объем производства российского АПК должен еще вырасти не менее чем на четверть по сравнению с 2021 годом, а экспорт — увеличиться в полтора раза.

Астраханская область, по мнению министра, несомненно сыграет в этом направлении важную роль. Ведь только по итогам 2023 года объем производства овощебахчевой продукции и картофеля во всех категориях хозяйств увеличился на 9% (при плане 5%) и составил 2,5 млн тонн, в том числе: овощных культур – на 10% с объемом 1,8 млн тонн (I место в России); картофеля – на 12% с объемом 463,0 тыс. тонн (I место в ЮФО и V место в России).

"Уверен, что наш регион не снизит темпов развития в отрасли сельского хозяйства, чем поможет реализации планов нашего президента", - говорит Руслан Пашаев.

Член Общественной палаты Астрахани, общественный представитель АСИ в Астраханской области, Александр Соловьев обращает внимание на том, что в послании президента предложил сформировать в России долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия.

"Для нашего региона подобная программа будет иметь большое значение - на сегодняшний день в реестре ОКН находятся более 600 объектов, большинство из них - в черте исторического центра Астрахани и нуждаются в восстановлении и реставрации. В регионе в этом направлении проделана значительная работа. Например, есть инициированная губернатором Игорем Бабушкиным программа по развитию территории "Косы", памятники архитектуры используются государственными органами и поддерживаются в нормальном состоянии. Кроме того, различные научные исследования проводят историки и краеведы, осуществляется архитектурный надзор с целью сохранения зданий. Тем не менее, если появится федеральная программа и поддержка правительства России, то уже в скором времени мы можем получить обновленный облик памятников архитектуры, украшающих наш город", - уверен эксперт.

Член Общественной палаты Астраханской области, член Штаба ОНФ региона Максим Терский говорит: "Астраханская область приветствует инициативу о списании 2/3 бюджетных кредитов. Это хорошая новость для регионов, так как позволит сэкономить средства и направить их на улучшение инфраструктуры региона в целом".

Максим Терский считает, что будут полезны для Астраханской области инициативы президента о необходимости для регионов России с низкими показателями рождаемости получить финансовую помощь в размере не менее 75 миллиардов рублей, программа продлении семейной ипотеки для семей с детьми до 6 лет, с льготной ставкой 6%, программа погашения кредита в размере 450 тысяч рублей при рождении третьего ребенка, которая будет также продлена.

"Также полезна забота о кадровом и образовательном развитии молодежи. Безусловно, нам, как жителям прикаспийской низменности, приятно откликается новость про туризм. В частности о том, что на побережьях Каспия будут построены современные гостиничные комплексы. Дельта Волги пользуется популярностью у туристов, это близко для астраханцев", - говорит эксперт.