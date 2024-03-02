ЦБ раскрыл параметры нового механизма ограничений рискованной ипотеки

Банк России раскрыл параметры нового механизма ограничений рискованной ипотеки.

ЦБ разрабатывает четыре вида установки макропруденциальных лимитов для разных типов банковских кредитов и допускает расширение мер на микрофинансовые организации (МФО). Речь в законопроекте идет о том, что для кредиторов будет устанавливаться предельная доля ссуд с определенными характеристиками, которые они могут выдавать за квартал.

"Также планируем отдельный лимит для МФО установить. Для чего он нужен? Сами МФО, по сути, не могут выдавать ипотечные кредиты. Чтобы не было схем, когда банк выдал ипотечный кредит, а потом перевесил на МФО и тем самым обошел регулирование [лимит нужен]", - цитирует РБК замдиректора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев.

Банк России не планирует ужесточать меры в отношении военной ипотеки, а также ипотеки, которая выдается для покупки жилья в ДНР, ЛНР, Харьковской и Запорожской областях.