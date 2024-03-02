Baza: в Петербурге беспилотник врезался в жилой дом

В Санкт-Петербурге беспилотник атаковал жилой дом.

БПЛА влетел между перекрытиями дома №161 по Пискаревскому проспекту. Повреждены стекла в как минимум четырех квартирах, пострадавших нет. Жильцов эвакуировали, пишет telegram-канал Baza.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил в своем telegram-канале, что на месте происшествия в Красногвардейском районе работают МЧС и сотрудники силовых ведомств.

"Жертв нет. Частично пострадало остекление балконов двух домов. Жители пострадавших квартир эвакуированы. Возглавил оперативный штаб. Одна из приоритетных задач – оценить характер повреждений для оказания необходимой помощи жителям", - написал градоначальник.