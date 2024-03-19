ТМК организует Всероссийский отраслевой конкурс детского творчества "Металлинка"

Трубная металлургическая компания организует XXIV Всероссийский отраслевой конкурс детского творчества "Металлинка". Мероприятие пройдет 22-24 марта в городе Полевском Свердловской области, сообщает пресс-служба ТМК.

Свыше 200 юных артистов, представляющие 24 города страны, в возрасте 8-11 лет выступят во Дворце культуры и техники СТЗ. Участники будут соревноваться в вокале, народно-сценическом танеце, хореографии и оригинальном жанре. Кроме этого жюри объявит лучших педагога и хореографа, лауреата наград "Жемчужина Металлинки" и Гран-при.

Конкурс "Металлинка" в этом году состоится под эгидой Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР), Фонда милосердия и духовного возрождения горняков и металлургов "Сплав", также проведению мероприятия содействует Корпоративный университет ТМК2U.