В Госдуме предложили изучать в школах и вузах испанский язык

Госдума сегодня одобрила ряд поправок в межгосударственные соглашения между Россией и Кубой. Они касаются, в том числе, кубинских долгов перед Москвой. Также авторы документов напомнили, что Куба вот-вот обяжет все свои торговые точки принимать российские карты "Мир", что, по мнению депутатов, положительно скажется на турпотоке россиян в эту страну.

Так, первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что в прошлом году 185 тыс. россиян отдохнули на Кубе – "это уже допандемийный уровень, но можно еще увеличить цифру". Для сравнения экономической выгоды: Турцию в прошлом году посетили около 6,3 млн россиян.

Тем не менее, Новиков предлагает не только тесно дружить с Кубой, но и начать продвигать в российских школах и вузах изучение испанского языка. По его мнению, английский язык конечно надо изучать, но и испанский выглядит перспективным, "относительного китайского языка тоже нужно подумать".