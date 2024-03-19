В Нижневартовске детей-инвалидов били по голове, оскорбляли, угрожали уколами

Детей-инвалидов в одной из школ для учащихся с ограниченными возможностями здоровья в Нижневартовске били по голове, оскорбляли, угрожали уколами, сообщает "Мегаполис" со ссылкой на мать одного из воспитанников этой школы.

По словам женщины, ее сын год ходил в школу для детей с особенностями развития. Заметив, что ребенок стал нервным, пугливым, начал закрывать голову руками, женщина положила ему с собой на занятия диктофон - так как пожаловаться ребенок не мог.

На записях было слышно, что учеников оскорбляют, пугают их уколами, кричат на детей Обращения в департамент и прокуратуру ничего не дали.

"Обратились к директору, в департамент, в прокуратуру, везде ответ один: "Дети сложные, по-другому они не понимают, но премии мы педагогов лишим". А я своими глазами видела, как ребенка по голове воспитатель стукнула, и сын мой с синяками возвращался из школы", - цитирует канал вартовчанку.

Жительница Нижневартовска забрала сына на семейное обучение. С уходом из школы его состояние стабилизировалось, ушла тревожность, больше нет синяков на теле, говорит мама ребёнка.