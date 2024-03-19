В ВС Франции заявили о подготовке к участию в "самых жестких" конфликтах

Французская армия готовится к участию "в самых жестких" конфликтах, заявил начальник штаба cухопутных войск Франции генерал Пьер Шилль. Об этом пишет РИА Новости.

"Как бы ни развивалась международная ситуация, французы могут быть убеждены: их солдаты ответят готовностью. Чтобы защититься от нападений на нее и защитить свои интересы, французская армия готовится к самым трудным сражениям", - сказал Шилль в интервью газете Монд.

По его словам, Франция в плане обороны опирается на свой ядерный арсенал, а также на "тренированную армию, совместимую с армиями союзников", в особенности в Европе.

Интервью французского военного появилось на фоне заявлений президента Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск на Украину. Также Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России в конфликте с Украиной. Многие страны НАТО, включая США и Германию, идею Макрона не поддержали.