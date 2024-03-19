В Екатеринбурге после стрельбы по электричкам задержали двух подростков

В Екатеринбурге задержали двух подростков, подозреваемых в стрельбе по окнам электричек.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО, вечером 16 марта в полицию поступил сигнал от дежурной по железнодорожной станции Шарташ. Она рассказала, что на остановочном пункте Чапаевская в столице Урала неизвестные обстреляли два пригородных электропоезда сообщением "ст. Ощепково – Екатеринбург" и "ст. Нижняя – Екатеринбург". В результате никто не пострадал. Ущерб, причиненный составам, компания-собственник оценила более чем в 200 тысяч рублей.

Вскоре транспортные полицейские задержали подозреваемых: подростков 2006 и 2007 годов рождения. Выяснилось, что старший не учится и не работает, а его приятель учится в 10-м классе одной из местных школ. Оба парня не имеют родителей и живут с опекунами: старший с бабушкой, а младший – под присмотром сестры.

Сами подростки не стали отпираться и рассказали силовикам, что стреляли по окнам поездов ради забавы из пневматического оружия, по виду схожему с пистолетом Макарова. Его они купили неделю назад на одном из маркетплейсов. Пистолет, баллоны с сниженным газом и пластиковую банку с металлическими шариками калибра 4,5 мм сыщики направили на криминалистическое исследование. Оно подтвердило, что пистолет изготовлен заводским способом.

Теперь против 18-летнего юноши возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия". По предварительным данным, именно он и стрелял по окнам электричек. Пока что парня отпустили на подписку о невыезде.

Что касается его друга, тот проходит по делу в качестве свидетеля. Информация о поведении школьника будет направлена по месту его учебы, решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет.