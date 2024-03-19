Экс-замминистра просвещения Ракова получила пять лет

В Москве суд вынес приговор по делу экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Ей вменяли хищение 50 млн руб.

Она получила пять лет колонии общего режима, пишет ТАСС. Другой фигурант дела, экс-ректор "Шанинки" Сергей Зуев, приговорен к четырем годам условно.

Ракова находилась под стражей около года, пока не согласилась возместить ущерб, который следствие оценило в более чем 50 млн руб. В ноябре 2022 года ее выпустили из-под стражи.

Чиновницу подозревают в похищении бюджетных средств на реализации госконтрактов по федеральному проекту "Учитель будущего".