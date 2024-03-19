Госдума разрешила отдельным видам насильников заключать контракт на службу в зоне СВО

Госдума сразу во втором и третьем чтениях одобрила пакет изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный кодексы и ряд федеральных законов – они будут регламентировать на постоянной основе заключение контрактов на службу в зоне СВО с осужденными и подследственными.

В ходе обсуждения поправок выяснилось, что хоть в первоначальном тексте законопроектов полностью исключалась вероятность отправки в зону СВО насильников (тяжкое преступление), в итоговой версии документов лазейки для таких людей остались. Некоторые депутаты назвали это "позором для Вооруженных сил России". При этом авторы – депутаты Картаполов и Крашенинников (оба – "Единая Россия") призвали своих коллег тщательнее изучать тюремную терминологию и различать виды "опущенных".

Глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов заявил, что ко второму чтению значительно (с 30 до 50) был расширен перечень составов преступлений (статей), с которыми нельзя будет заключать контракт с ВС РФ. В основном увеличение произошло за счет "преступлений с посягательством на государственную и общественную безопасность". В то же время поправка, предлагающая отправлять на фронт экономических мошенников, не была принята.

Депутаты от КПРФ Михаил Матвеев, Алексей Куринный и Виктор Соболев возмутились тем, что люди, совершившие преступления против половой неприкосновенности вполне могут оказаться не в штрафбатах, а в обычных частях.

"Это будет позорить нашу армию. Даже в преступной иерархии эти лица занимают самое низшее звено, а мы им будем с их психикой выдавать автоматы. Уже существуют рецидивы, когда вернувшиеся из зоны СВО насильники снова насиловали", - сказал Матвеев. "Не в таком состоянии наша армия, чтобы прибегать к помощи таких лиц. Половые извращены – мы их будем допускать к вооруженным силам?!", - возмутился депутат.

На это Картаполов заявил, что "далеко не все [насильники] попадают в разряд неприкасаемых или опущенных, тут точнее надо быть". "Вы не совсем правы, когда так говорите. В любом случае заключение контракта с осужденным – персональное решение [по каждому человек]. Необходимости в полном исключении таких граждан нет, министерству обороны они пригодятся", - заявил Картаполов.

Глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что теперь потерпевшие должны будут самостоятельно, с помощью гражданских исков отсуживать компенсацию ущерба, если подследственный заключит контракт с ВС РФ и уедет на фронт. Вернется ли он и возместит ли ущерб – эти вопросы повисли в воздухе, по существу на них Крашенинников не ответил.

"Если люди совершили насилие половое – да их сами [свои же] перестреляют! Принимать такой закон – это пятно на наших Вооруженных силах. В штурмовых частях – наши нормальные военнослужащие, десантники и стрелки, среди них насильников быть не должно", - возмутился Виктор Соболев.

А представитель партии "Справедливая Россия – За правду" Андрей Кузнецов отметил, что уже сейчас очевидна необходимость коррекции нового закона, поскольку он вызовет много вопросов у потерпевших.