"112": в Калининградской области опять затонул траулер "Капитан Лобанов"

Траулер "Капитан Лобанов" опять затонул. На этот раз – недалеко от города Пионерский (Калининградская область). Один человек погиб, двое пропали без вести.

Сегодня утром корабль подал сигнал бедствия из-за пожара на борту. Из семи членов экипажа четверых удалось спасти. Один моряк погиб, еще двое – пропали без вести. Многострадальное судно уже тонуло три года назад в поселке Светлый, тогда обошлось без жертв, пишет telegram-канал "112".

Спуск на воду рыбоналивного судна "Капитан Лобанов" состоялся 15 декабря 2017 г. Это первый масштабный проект, реализованный в Светлом в постсоветские годы. Калининградские судостроители отмечали, что сравнимые по классу суда нигде в России не производят.