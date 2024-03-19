"Всех проверим": мэр Нижнего Тагила будет искать тех, кто не участвовал в выборах президента

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев собирается проверить чиновников и работников бюджетной сферы на предмет того, кто из них не участвовал в недавних выборах президента России. Такое заявление прозвучало на открытии центра амбулаторной онкологической помощи пациентам при горбольнице №4 после ремонта.

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"Сейчас за месяц всех проверим, был или не был. Давайте так: или мы в одной команде, или мы все по отдельности. Что ты там сидишь, отсиживаешься, пока все пашут", - приводит слова Пинаева ИА "Все новости".

Мэр добавил, что человек, получающий зарплату от государства, не может игнорировать выборы президента, а тем, кто не голосовал, не место на госслужбе – независимо от их квалификации.

Напомним, это не первый случай, когда Владислав Пинаев привлекает внимание своими публичными высказываниями. Так, в начале года он назвал "рядовым событием" случай с избиением школьницы братьями-мигрантами. После поднявшейся волны возмущения мэр закрыл комментарии и личные сообщения на своей странице в соцсети.