ВС России нанесли удар по украинской ДРГ на границе с Белгородской областью

Российские военные нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, сообщает Минобороны РФ.

"Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены", - говорится телеграм-канале ведомства.

Кроме того, в сводке о ходе СВО сообщается, что в приграничных районах Украины рядом с населенным пунктом Козинка Белгородской области ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

Помимо этого, уничтожен пункт временной дислокации диверсионно-разведывательных групп украинских боевиков в населенном пункте Рыжевка Сумской области (у границ Курской области). Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в Минобороны.

На прошлой неделе украинские диверсионно-разведывательные группы пытались несколько раз проникнуть на территорию Белгородской и Курской областей. Более 1,5 тысяч диверсантов были уничтожены. На границе шли бои с применением всех основных видов вооружения.