Краснокамец нашел на помойке оружие и патроны и хранил их в своем доме

В Краснокамске сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Полицейские получили информацию, что 61-летний местный житель незаконно хранит оружие. Полицейские осмотрели дом мужчины вместе со служебной собакой. Во время осмотра были обнаружены и изъяты предметы, внешне похожие на оружие и боеприпасы. Их отправили на экспертные исследования.

Выяснилось, что краснокамец хранил в доме 127 патронов различного калибра. По словам мужчины, оружие, патроны и части оружия он нашел на помойке в разное время и хранил их дома. О том, что это запрещено, подозреваемый знал.

На него возбудили дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ, ему грозит до пяти лет лишения свободы.