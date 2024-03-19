Пашинян сообщил, зачем реформируют армию Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что реформы вооруженных сил Армении преследуют цель поднять обороноспособность республики и не направлены против других стран.

Об этом Пашинян заявил журналистам после встречи в Ереване с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, его слова приводит ТАСС.

Заявление прозвучало на фоне слов Пашиняна о возможном начале войны с Азербайджаном уже на этой неделе, если срочно не провести делимитацию и демаркацию границы между двумя государствами. На встрече с жителями сел Тавушской области премьер-министр подчеркнул, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел, конфликт может начаться очень быстро. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что слова Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связаны с Россией.