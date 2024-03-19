Экс-главу свердловского управления автодорог поместили под домашний арест

Бывшему начальнику ГКУ "Управление автомобильных дорог" Свердловской области Вячеславу Данилову изменили меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Данилов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 15 января Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил ему срок содержания под стражей до 17 марта 2024 года. Адвокат фигуранта пытался обжаловать это решение, но безуспешно.

Теперь, по истечении этого срока, экс-главе свердловского управления автодорог изменили меру пресечения. Суд принял решение поместить его под домашний арест. Под ним Данилов будет находиться по 17 мая этого года включительно.

Напомним, о том, что Вячеслава Данилова заподозрили во взятке, стало известно в сентябре прошлого года. После этого он был освобожден от должности. Подробности его дела в следствии до сих пор не разглашают.