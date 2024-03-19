19 Марта 2024
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Общество В России Чувашская Республика
Фото: скриншот с трансляции &quot;ОргЗдрав-2023&quot;

В Чувашии родителей будут преследовать за оставление детей с бабушками - депутат ГД

Депутат Госдумы Ирина Филатова заявила, что в Чувашии родителям теперь запрещено оставлять детей с бабушками или дедушками. Сначала эти сообщения появились в телеграм-каналах, но они подтвердились.
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В Чебоксарах окружной начальник отдела по опеке и попечительству Лариса Ильина заявила, что это будет считаться "неисполнением родительских обязанностей" по статье 5.35 КоАП РФ. Она требует доносить на таких родителей. Основание - бабушки не наделены правом представлять интересы ребенка, то есть это чужие для ребенка люди, считает чиновница. Родители должны в таких случаях оформлять временную опеку.

Однако это буквальное прочтение и циничное передергивание норм законодательства о защите семьи, уверена депутат. Она направила запрос вице-премьеру Татьяне Голиковой, уполномоченному по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и главе Чувашии Олегу Николаеву.

Такая самодеятельность является следствием законодательных пробелов в защите семьи и идет вразрез с обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным приоритетностью социально-демографической политикой.

"Осознание необходимости личного, непрерывного присутствия рядом с ребенком на протяжении многих лет под угрозой дальнейшего отобрания его из семьи может стать веской причиной для принятия решений об отказе от рождения детей", - написала Филатова.

Администрация Чебоксарского муниципального округа дала разъяснения. Она заверила, что ни о каком лишении контактов с бабушками, дедушками или иными близкими родственниками не может быть и речи. Речь о случаях, когда родители на длительное время уезжают. Если в это время ребенку может понадобиться медицинская помощь или что-то другое, то бабушка от имени ребенка не может выступать, так как Семейный кодекс четко определяет, что только родители могут представлять интересы ребенка.

Эти объяснения Филатову не убедили. Родители поняли все верно, написав уже 2 тысячи комментариев под этим постом администрации.

"Оторванность некоторых чиновников от реальной жизни впечатляет. Родственники опасны, а опекуны – то, что нужно детям, во благо которых и рождаются самые дичайшие идеи?!! Еще раз призываю Главу Чувашии взять вопрос на контроль и обуздать чиновников, дискредитирующих понятие семьи. Опозорились уже на всю страну и инициативой, и комментариями", - написала депутат.

К слову, в российском законодательстве нет даже понятия семьи, она не правосубъектна. Формально ее вообще не существует, а есть только отдельные граждане.

К этому можно добавить, что действующий Семейный кодекс позволяет опеке делать с семьей что угодно. Так, в статье 77 говорится, что "при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей". Что такое "непосредственная угроза жизни и здоровью", не объясняется. В статье 54 говорится, что дети имеют право жить и воспитываться в семье, но за исключением случаев, когда это противоречит их интересам. А в статье 64 сказано, что если опека считает, что "между интересами родителей и детей имеются противоречия", то "родители не вправе представлять интересы своих детей".

При этом законопроект "десяти сенаторов" об исправлении Семейного кодекса в интересах семьи давно внесен в Госдуму, но так и не движется. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства, который возглавляет Павел Крашенинников, дал на него отрицательное заключение, с тех пор все остановилось.

Теги: дети, родители, семья, опека


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