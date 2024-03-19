Астраханские депутаты поддержали предложения регионального правительства - внесены изменения в госпрограммы

Сегодня состоялось пленарное заседание Думы Астраханской области, на котором депутаты во главе с председателем Игорем Мартыновым поддержали предложения регионального правительства в части внесения изменений в ряд государственных программ по экономическому развитию, развитию транспортной сферы, дорожного хозяйства, промышленности, информационному обществу, национальной политике и другим. Также парламентарии приняли первую корректировку областного бюджета 2024 и планового периода 2025-2026 годов, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Министр финансов Астраханской области Елена Рязанова доложила, что доходную и расходную часть бюджета 2024 года предлагается увеличить. Доходы возрастают на 10,9 млн рублей за счет безвозмездных поступлений. Расходная часть увеличивается на 9,9 млрд рублей, в том числе за счет инфраструктурного кредита в 692,4 млн рублей. Средства пойдут на социальное обеспечение и выплаты населению, пополнение дорожного фонда, реализацию инфраструктурного проекта «Развитие Астраханской агломерации», мероприятия в рамках антитеррористической и противопожарной защищенности. В том числе 79,1 млн рублей планируется направить на мероприятия по обращению с животными без владельцев, 1,2 млрд рублей – на модернизацию системы водоснабжения и водоотведения, более миллиарда – на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Также принято предложение областного правительства о внесении изменений в госпрограмму «Социальная поддержка населения Астраханской области». Срок её реализации – 2024-2030 годы. Общий объем финансирования – почти 105 млрд рублей. Средства направят на адресную помощь гражданам, на создание условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к различным социально значимым объектам. В частности, будет расширен автопарк «социального такси», чтобы обеспечить увеличение количества бесплатных поездок в лечебные учреждения, МФЦ, центры соцобслуживания и т.п.

Внесены изменения в государственную программу «Реализация государственной национальной политики в Астраханской области». Общий объём финансирования до 2030 года составляет 171 млн рублей.

Одобрено предложение о поддержке деятельности Фонда развития промышленности Астраханской области. В настоящее время капитализация Фонда составляет 657 млн рублей. Всего за время его существования с 2020 года поддержку оказали 36 проектам. Только за 2023 год от предприятий, получивших помощь государства, в бюджет в виде налогов поступило более 400 млн рублей.