В Госдуме предложили наградить губернатора Белгородской области

Лидер партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов предложил представить к госнаграде губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. По словам Миронова, он недавно был в этом регионе и считает, что глава области мужественно противостоит атакам ВСУ с территории соседней Украины.

Сегодня Минобороны России сообщило, что ВС РФ нанесли упреждающий удар по украинским диверсантам в лесу в приграничном районе с Белгородской областью, противник был уничтожен. Несколько дней назад также сообщалось об атаках украинских диверсионных групп, пытавшихся проникнуть на территорию региона. Также Белгородская область ежедневно подвергается атакам беспилотников и артиллерийским обстрелам.