19 Марта 2024
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Фото: Накануне.RU

В Конгрессе потребовали от всех украинцев воевать против России

Американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) призвал всех граждан Украины идти в украинскую армию и воевать против России вне зависимости от того, выделят ли США новую помощь или нет.

Он сказал, что не может поверить в то, что сейчас мобилизуют только с 27 лет, это должно быть намного раньше (новый законопроект предусматривает мобилизацию с 25 лет). Ведь режиму нужна живая сила. Он также призвал как можно скорее принять законопроект об ужесточении мобилизации.

Украинские телеграм-каналы пишут, что США требуют от Киева компенсировать нехватку оружия и боеприпасов личным составом, чтобы остановить продвижение российских войск. И оперативно узаконить отлов мужчин, приняв закон. Канал "Резидент" сообщает, что Зеленский уже дал указание быстро, до конца недели, рассмотреть все поправки, а их более 4 тыс., и принять закон с жесткими нормами, чтобы пополнить резервы уже до конца весны. А "Легитимный" пишет, что похищаемые украинцы в большинстве случаев уже не подписывают бумажки даже под давлением. Теперь сотрудники ТЦК сами ставят подписи, так как с них строго спрашивают за количество отловленных.

Данные телеграм-каналов подтвердил депутат Рады Ярослав Железняк, который сообщил, что комитет Рады ускорит принятие закона.

Как пишет The Washington Post, на Украине есть села, где уже почти не осталось мужчин. Некоторым удалось бежать за границу, остальные прячутся, боясь, что за ними в любой момент могут прийти.

"Людей ловят, как собак на улице", – рассказала 35-летняя Ольга Каметюк из села Маков Хмельницкой области, чьего мужа с остеохондрозом поймали на трассе, где он пил кофе, и отправили на фронт. Там ему в каком-то смысле повезло, он получил ранение. 

 

 

Теги: украина, мобилизация


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