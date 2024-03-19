19 Марта 2024
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Наука и техника Новосибирская область
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

Глава Минобрнауки Валерий Фальков и губернатор Андрей Травников побывали на стройплощадке СКИФа

Глава Минобрнауки Российской Федерации Валерий Фальков и Губернатор Андрей Травников посетили строительную площадку Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ).

Синхротрон возводится в наукограде Кольцово в Новосибирской области. Объект выйдет на техническую готовность, как и планировалось, в декабре 2024 года. По итогам осмотра стройплощадки в Институте катализа им. Г.К. Борескова состоялось совещание главы Минобрнауки России, сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Как подчеркнул Валерий Фальков, синхротрон станет драйвером научно-технологического развития и региона, и страны. «Синхротрон — уникальный объект по всем своим характеристикам, который даст конкурентные преимущества, в первую очередь, российским ученым, тем, кто занимается исследованием в самых разных областях. СКИФ — это современнейшая инфраструктура, спроектированная и построенная, а само оборудование — изготовленное не просто в России, а в большинстве своем здесь, в Новосибирске. И этим надо гордиться», — сказал он.

(2024)|Фото: nso.ru

Губернатор Новосибирской области подчеркнул: новый объект даст толчок и развитию территории, на которой расположен, - и наукограда Кольцово, и Академгородка.

«Уже сейчас в наукограде дополнительно реализуется ряд объектов: завершается строительство дороги Кольцово – Барышево – Академгородок, проектируется ещё одна школа по модели «Технополис», готовятся земельные участки под строительство двух детских садов, завершается строительство конгресс-выставочного, культурного центра, идёт строительство пожарного депо. Но самое главное, на фоне такого бурного развития Кольцова, у нас есть уверенность, что наукоград не превратится в спальный район, пригород Новосибирска, а останется наукоградом, и даже расширит свою специализацию и значимость для российской науки», - сказал Андрей Травников.

(2024)|Фото: nso.ru

О возможностях установки участникам совещания доложили директор Федерального исследовательского центра «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук» Валерий Бухтияров, директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН Павел Логачев.

Запуск СКИФ даст возможность получать новые фундаментальные знания в области биологии, химии, медицины и других областях науки. Пусконаладочные работы запланированы на декабрь 2024 года. Проект уровня мегасайенс осуществляется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного Президентом России.

Установка позволит нашим ученым вывести научные исследования в России на новый уровень, а также реализовывать крупные проекты в составе международных исследовательских групп.

(2024)|Фото: nso.ru

Комплекс из 34 зданий возводится на территории 30 га, общая площадь строительства — 86,8 тыс. кв. м. Диаметр кольцевого здания основного накопителя электронов (источник синхротронного излучения) — 240 м, этот объект не имеет аналогов в мире.

В декабре — завершение основных строительных работ, «создание источника синхротронного излучения поколения 4+» в соответствии с Указом Президента и запуск этапа опытной эксплуатации. В 2025 году начнутся экспериментальные работы на источнике.

Теги: сибирский кольцевой источник фотонов , СКИФ, андрей травников, валерий фальков, наукоград кольцово


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