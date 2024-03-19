Из Белгородской области из-за обстрелов вывезут девять тысяч детей

Из Белгородской области в другие регионы России вывезут около девяти тысяч детей из-за обстрелов ВСУ. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, детей вывезут из Белгорода, Белгородского и Грайворонского районов, Шебекинского округа.

Гладков добавил, что 1,2 тысячи детей в пятницу поедут в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставропольский край, пишет РИА Новости. "Система выстроена", — отметил губернатор.

Напомним, в прошлом году детей также вывозили из Белгородской области. В июне сообщалось, что в Крым приехали 580 детей из районов, которые находятся под постоянным огнем ВСУ. Их направили отдыхать в детские лагеря в Евпатории и Бахчисарайском районе. Сотни детей были направлены в Воронежскую, Томскую, Пензенскую, Калужскую и Ярославскую области.