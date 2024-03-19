Путин распорядился спасти шахтеров в руднике "Пионер" в Приамурье

Президент России Владимир Путин дал указания предпринять все меры для спасения шахтеров, которые сейчас заблокированы в руднике "Пионер", и для оказания всей помощи, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее по факту обрушения породы в шахте в Амурской области было возбуждено уголовное дело.

В регионе из-за обвала на месторождении ввели режим чрезвычайной ситуации. Губернатор Василий Орлов сообщил, что связи с 13 горняками, оказавшимися под завалами, до сих пор нет.

Сейчас горноспасатели МЧС и сотрудники предприятия пытаются расчистить проход вглубь шахты.