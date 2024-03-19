Житель поселка Голышманово самостоятельно доставляет гуманитарные грузы в Курскую область

Житель поселка Голышманово Сергей Мохов самостоятельно доставляет гуманитарные грузы в Курскую область, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Посылки для бойцов специальной военной операции собирают жители Голышмановского городского округа. По словам Сергея Мохова, в прошлый раз они увезли на 35 человек футболки, камуфлированные костюмы, отправили пилу, шуруповерты.

В свою первую поездку мужчина отправился 3 февраля на своей машине. До пункта назначения добрался за трое суток. Чтобы передать груз, связался с группой курских волонтеров ZOV.

Напомним, бойцам продолжают доставлять дополнительную помощь — оборудование, амуницию, автомобили повышенной проходимости. Только в 2023 году Тюменская область направила на поддержку бойцов 1 млрд рублей. В 2024-2025 годах также продолжится шефство Тюменской области над Краснодоном и Краснодонским районом.

Отметим, что в регионе также продолжает действовать акция "100 миллионов для Победы". Суть акции состоит в сборе денежных средств для помощи мобилизованным жителям региона. На эти деньги для военнослужащих приобретают коллиматорные прицелы, предназначенные для упрощения прицеливания и сопровождения цели, тепловизионные прицелы, которые позволяют вести наблюдение в условиях ограниченной видимости, сложных погодных условий, приборы ночного видения, приборы бесшумной стрельбы, цифровые радиостанции, которые организовывают связь в зашифрованном режиме и многие другие средства. Меценаты также могут приобрести необходимые вещи из списка самостоятельно.