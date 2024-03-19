Блогер Лерчек разводится

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) собралась развестись со своим мужем Артемом.

Соответствующее заявление зарегистрировано в суде. Сведения об этом появились на портале единого информационного пространства мировых судей Москвы. Беседа назначена на 14.35 25 марта.

Ранее было прекращено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении Валерии и Артемы Чекалиных. Как сообщил в январе председатель СКР Александр Бастрыкин, семейная пара выплатила долг по налогам в 504 млн руб.

Весной 2023 г. против Валерии Чекалиной и ее супруга завели два дела - об уклонении от уплаты налогов и об отмывании денег. Блогер, по версии следствия, использовала схему дробления бизнеса, применяя упрощенную систему налогообложения с допустимым лимитом доходов в 150 млн руб. в год. Сумма неуплаченных Чекалиными налогов изначально оценивалась в 311 млн руб.