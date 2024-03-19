Картаполов: Электронные повестки будут рассылать во время весеннего призыва

Электронные повестки будут рассылать уже во время весеннего призыва, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"У нас электронные повестки приходили и во время осеннего призыва, они будут приходить и во время весеннего призыва", - сказал он, отвечая на вопрос RTVI о том, планируется ли с 1 апреля рассылать электронные повестки призывникам в Москве.

По словам депутата, основным способом оповещения является бумажная повестка.

В прошлом году российский парламент со скандалом принял так называемый закон об "электронных повестках", который тесно связан с реестром: именно появление в реестре повестки на имя россиянина будет считаться фактом получения им уведомления. Также много споров вызвала возможная рассылка повесток через "Госуслуги".

Ранее замминистра цифрового развития России Олег Качанов заявил, что полноценный ввод в эксплуатацию единого реестра воинского учета возможен только с 2025 года, так как имеются очень жесткие требования к инфраструктуре и информационной безопасности.