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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Обладателей призов викторины "Опорный край" будут объявлять три часа

Стало известно, каким образом будет происходить объявление обладателей призов викторины "Опорный край", проводившейся на Среднем Урале во время выборов президента России, и как можно будет получить выигрыш. Подробности сообщил президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, розыгрыш будет проходить 12 апреля в ККТ "Космос". Вести мероприятие будет известный шоумен Леонид Якубович. Посетить церемонию объявления сможет любой желающий, но для этого придется пройти регистрацию для очного участия на сайте викторины Опорныйкрай.рф. Трансляцию розыгрыша будет в прямом эфире вести телеканал "ОТВ". Также организаторы обещают трансляцию в интернете.

Беседин предупредил: объявление обладателей призов, а их будет больше двух тысяч, займет до трех часов. "Нужно будет запастись терпением", - отметил он.

По его словам, выбор обладателей будет двухступенчатым: сначала специальный алгоритм выберет номер карточки. А затем вручную будет выбираться категория приза: квартира, автомобиль, смартфон и т.д.

Ключи от новой квартиры(2023)|Фото: Накануне.RU

Начиная с 13 апреля где-то в Свердловской области откроется пункт выдачи призов. Раскрывать его местонахождение Андрей Беседин пока не стал, отметив лишь, что это "место, которое удобно не только екатеринбуржцам, но и жителям отдаленных муниципальных образований".

"Это будет место известное, понятное, с большим количеством парковок", - заверил он.

При этом, как отметил Беседин, есть один нюанс: квартиры и автомобили можно будет получить в Екатеринбурге. А вот мотоциклы "Урал" их обладателям придется забирать в Ирбите.

Отвечая на уточняющий вопрос Накануне.RU Андрей Беседин сообщил, что всего на церемонии будет озвучено больше двух тысяч номеров обладателей призов. При этом каждый назовут отдельно, без каких-либо данных его владельца. Смотреть прямую трансляцию, чтобы узнать выигрышные номера, не обязательно: 13 апреля все номера с категорией приза, который они выиграли, разместят на сайте викторины.

Напомним, что в розыгрыше призов свердловской викторины "Опорный край" будут участвовать более 2 миллионов номеров.

Теги: викторина, призы, победители, розыгрыш


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