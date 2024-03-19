Адмирал Моисеев публично представлен на посту врио главкома ВМФ

Адмирал Александр Моисеев представлен как врио главкома военно-морского флота (ВМФ). Это произошло на церемонии в Кронштадте, пишет РИА Новости.

Ранее стало известно, что Герой России адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом России. Назначение доведено до личного состава главкомата.

Адмирал Николай Евменов пока значится на сайте Министерства обороны РФ главнокомандующим, но в Адмиралтействе есть мнение, что в свой кабинет он уже не вернется: решение об отставке Евменова уже принято.

Президент России Владимир Путин назначил Евменова, который ранее командовал Северным флотом, главнокомандующим ВМФ 8 мая 2019 г.