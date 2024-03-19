В России начались лесные пожары

В России начались лесные пожары. Сезон уже "открыли" Краснодарский край и Приморье, сообщил глава Рослесхоза Иван Советников.

По его словам, в целом пожарные службы находятся в состоянии готовности: это 27 тыс. человек (егеря, летчики, парашютно-десантные силы). Планируется более 20 тыс. часов авиамониторинга. Ио начальника ФБУ "Авиалесоохрана" Кирилл Провин сообщил, что "запланировано около 100 воздействий на вызов осадков, в среднем тратится около 20 пиропатронов на одно воздействие", все контракты (на пиропатроны и вылеты "погодного" самолета) уже заключены.

По словам Советникова, в этом году, благодаря совершенствованию нормативной базы, без бумажной волокиты будет вылетать и действовать пожарный спецназ. При этом глава Рослесхоза отмети, что "деньгами пожар не потушишь", поэтому простого выделения бюджетных средств недостаточно, регионы должны следить за комплектованием сил. А с этим у многих еще есть проблемы.

начальник управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский рассказал, что недавно были проверены самые "горимые" регионы. Тульская, Липецкая, Белгородская области и Алтайский край оказались готовы, Калининградская область получила статус ограниченной готовности, а вот Республика Алтай не прошла проверку.

Советников отметил, что Рослесхоз будет жаловаться на неготовые регионы губернаторам, а если и это не поможет – напрямую в администрацию президента. "Регионы, бывают, самоуспокоением занимаются, говорят, что все у них в порядке, но при выезде туда выясняется, что еще есть где подкрутить гаечки", - сказал Писаревский.