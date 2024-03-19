Власти Тюмени оценили стоимость ремонта набережной после смертельного ДТП

В Тюмени оценили стоимость ремонта набережной, пострадавшей из-за смертельного ДТП с участием автомобиля "Чанган", сообщает РБК Тюмень.

Необходимо восстановить гранитное покрытие и поручни. Приблизительная стоимость работ составит 594 млн 255 тыс. руб.

Сообщается, что дефекты будут устранены в кратчайшие сроки, сразу после того, как будут изготовлены элементы гранитного покрытия и поручни.

Все повреждения устранят за счет бюджета до завершения следственных действий. При определении виновных лиц, деньги с них взыщут через суд.

Напомним, ДТП произошло рано утром 13 марта. Машина с большой скоростью ехала по улице Водопроводной, в сторону ул. 25-го Октября. Водитель не справился с управлением, автомобиль въехал в препятствие, опрокинулся и, пролетев через два пролета пешеходных лестниц, остался лежать на площадке между пролетами.

Транспорт был арендован в сервисе Cars7, где ущерб от аварии в оценили 2 млн руб. Там также отметили, что пользователь "ездил нечасто, но прилежно", а его последняя поездка продлилась всего семь минут.