В Свердловской области до сих пор не утвержден сводный план готовности к сезону лесных пожаров - Рослесхоз

В Рослесхозе упрекнули руководство Свердловской области за отсутствие подписанного сводного плана готовности к пожароопасному сезону. И это на фоне мощнейших лесных пожаров прошлого года.

"Сводные планы готовности регионов к пожароопасному сезону утверждены в большинстве субъектов, в 21 регионе пока не утверждены такие планы. В этом году Свердловская область до сих пор план не подписала, хотя в прошлом году сильно горела. То же самое по Бурятии и Амурской области. Призываем губернаторов как можно быстрее заняться этим процессом", - сообщил журналистам глава Рослесхоза Иван Советников.