Сотрудника посольства России в Молдавии вышлют из страны из-за Приднестровья

МИД Молдавии вышлет сотрудника посольства России.

Это случится из-за избирательных участков в Приднестровье на выборах президента РФ, пишет ТАСС.

Напомним, ранее Приднестровье обратилось к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. Об этом говорится в резолюции, принятой сегодня съездом депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики. До этого глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о возможной эскалации конфликта.