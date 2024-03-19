В Югре под суд пойдет водитель-мигрант, сбивший семью из трех человек в деревне Лямина

В Югре под суд пойдет водитель-мигрант, сбивший семью из трех человек в деревне Лямина Сургутского района. Женщина и ребенок в ДТП погибли, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Водителю было предъявлено обвинение в нарушении ПДД, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, не имеющим права управления транспортными средствами и сопряженном с оставлением места ДТП, а также неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Напомним, на момент трагедии водитель был несовершеннолетним.

5 октября 2023 года 17-летний подросток, который за два месяца до ДТП приехал с семьей из Таджикистана, взял машину "Лада" своей матери и поехал на ней за продуктами. Однако с управлением он не справился, выехал на тротуар. Сбил семью и скрылся с места происшествия. От полученных травм женщина и ребенок скончались, мужчина был госпитализирован с телесными повреждениями средней степени тяжести.

Юношу задержали. Все время, пока шло расследование уголовного дела, он был под стражей.