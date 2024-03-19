В розыгрыше призов викторины "Опорный край" будут участвовать более 2 миллионов номеров

В розыгрыше призов викторины "Опорный край", официально посвященной 90-летию Свердловской области (а неофициально – чтобы поднять явку на выборах президента России) будут участвовать более 2 миллионов номеров. Такие цифры привел первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов.

Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, с 15 по 17 марта работали 2 тысячи 584 пункта проведения викторины. Сбор уникальных номеров участников был закрыт в 00.00 19 марта.

"За это время на единый телефон и сайт викторины поступило 2 млн 120 тысяч 514 уникальных номеров. Колоссальное количество, фактически 50% от общего количества жителей Свердловской области", - сообщил Породнов.

Он признал, что возникали и определенные технические проблемы. В частности, у некоторых участников были трудности с отправкой SMS.

"Оргкомитетом принято решение: участники викторины, которые имеют на руках карточки с уникальными номерами и у которых не ушло SMS, могут позвонить на единый многоканальный номер "горячей линии", которая сегодня начинает свою работу", - пояснил Александр Породнов.

Номер телефона: 8-908-908-77-48. Кроме живых операторов по нему будут отвечать и роботы-автоинформаторы.

"На все вопросы будут даны исчерпывающие ответы", - заверил Породнов.

Номера-обладатели призов викторины будут объявлены 12 апреля.

Напомним, ранее свердловчанам презентовали квартиру-приз за победу в викторине "Опорный край".