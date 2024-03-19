Певец Леонтьев уходит "на пенсию"

Певец Валерий Леонтьев уходит со сцены. Причина – возраст. Сегодня, 19 марта, Леонтьеву исполнилось 75 лет. Прощального тура не будет.

"Да, он уходит. Но это просто констатация факта. Он уже давно не работает на сцене", - сказал "Известиям" директор артиста Борис Чигирев.

Народный артист России Валерий Яковлевич Леонтьев родился 19 марта 1949 г. в селе Усть-Уса Коми АССР (ныне Республика Коми). Как певец Леонтьев дебютировал в 1971 г. на региональном конкурсе в Воркуте c песней "Карнавал", где занял второе место.