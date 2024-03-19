Ребенок пострадал в Белгородской области после обстрела ВСУ

Девять реактивных снарядов РСЗО Vampire сбиты над Белгородской областью, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, попытка атаки пресечена около 10.30 мск.

Baza пишет, что в результате обстрела пострадали три человека. По данным телеграм-канала, один из пострадавших - 14-летний мальчик. Во время взрыва ему оторвало кисть. Также он получил осколочные ранения. Кроме того, пострадали две женщины - они доставлены в больницу.

По информации телеграм-канала Mash, снаряды упали на парковку в поселке Разумное, где загорелись несколько автомобилей. Кроме того, поврежден частный дом: в нем выбило окна и повредило крышу.