Столтенберг прибыл в Армению на фоне заявлений Пашиняна о войне

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завершает турне по Южному Кавказу.

Он посетил Азербайджан и Грузию, на очереди – Армения. Это первый визит главы альянса в регион с 2020 г., уточняет РБК.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможном начале войны с Азербайджаном уже на этой неделе, если срочно не провести делимитацию и демаркацию границы между двумя государствами. На встрече с жителями сел Тавушской области он подчеркнул, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел, конфликт может начаться очень быстро. Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что слова Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связаны с Россией.