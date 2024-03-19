Маск признался в употреблении психотропных препаратов в периоды депрессии

Один из богатейших людей мира, американский предприниматель Илон Маск заявил, что периодически страдает от приступов депрессии и принимает лекарственные препараты, признанные в России психотропными.

"Иногда у меня в мозгу возникает своего рода ... негативное химическое состояние, вроде депрессии, полагаю. Или же депрессия, которая не связана с какими бы то ни было негативными новостями", - сказал Маск в интервью блогеру Дону Лемону.

По словам Маска, прием лекарства помогает ему, ведь он "обычно работает по 16 часов в день".

Создатель Tesla и SpaceX рассказал, что принимает кетамин (в России внесен в список наркотических и психотропных препаратов), на который у него есть рецепт врача. Бизнесмен подчеркнул, что не злоупотребляет препаратом: "Если принять слишком много кетамина, невозможно будет выполнять свою работу. У меня много работы".