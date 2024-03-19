Захарова - о заявлениях Пашиняна: До чего новые кураторы из Евросоюза и Вашингтона довели дело

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна об угрозе войны с Азербайджаном не связано с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это исключительная компетенция нынешних властей в Ереване и результат их консультаций с западниками", - написала Захарова в своем телеграм-канале.

"До чего новые кураторы из Евросоюза, НАТО и Вашингтона довели дело", - отметила она.

Ранее Пашинян заявил о возможном начале войны с Азербайджаном уже на этой неделе, если срочно не провести делимитацию и демаркацию границы между двумя государствами. На встрече с жителями сел Тавушской области он подчеркнул, что если Ереван не пойдет на компромисс с Баку по вопросу приграничных сел, конфликт может начаться очень быстро.