В Москве отметят 210-летие взятия Парижа

В Музее-панораме "Бородинская битва" сегодня открывается выставка "Ликуй, Москва! В Париже Росс!", приуроченная к 210-летию вступления российских войск и их союзников в Париж 19 (31) марта 1814 г. во время Заграничного похода. В название выставки вынесена строка из стихотворения Александра Пушкина "Воспоминание в Царском Селе", которое поэт прочитал на лицейском экзамене в 1815 г.

На выставке представлены портреты исторических личностей, имена которых непосредственно связанны с осадой Парижа и последующим триумфальным вступлением союзных войск в столицу Франции. Фельдмаршал К. фон Шварценберг и генерал Михаил Барклай де Толли командовали союзными армиями. Оборону Парижа держали французские корпуса маршалов Мармона и Мортье. Флигель-адъютант Александра I Михаил Орлов сыграл значительную роль в переговорах о капитуляции. Генерал Фабиан Остен-Сакен занимал пост военного губернатора Парижа.

На гравюрах начала XIX века запечатлены торжественное шествие союзников по улицам Парижа, демонтаж статуи Наполеона с Вандомской колонны, подписание Наполеоном акта об отречении от престола. Графические листы со сценами пасхального молебна на площади Конкорд в апреле 1814 г. напоминают об этом событии, имевшем символическое значение для последующей реставрации династии Бурбонов.

Среди экспонатов – образцы холодного оружия конца XVIII – начала XIX вв., наградные медали "За взятие Парижа" и медаль "На пребывание императора Александра I в Париже". Выставка открыта до 19 мая 2024 г., сообщает музей-панорама "Бородинская битва".