Астраханский музей-заповедник реализует проект о традиционной буддийской культуре при поддержке фонда «История Отечества»

В этом году при поддержке фонда «История Отечества» Астраханский музей-заповедник представит экспозиционно-выставочный проект «Традиционная буддийская культура калмыков в исследованиях академических экспедиций. Из коллекции Астраханского музея-заповедника XIX — начала XX века». Он приурочен к 300-летнему юбилею Российской академии наук и знакомит с аутентичной коллекцией предметов бытовой и храмовой обрядности приволжских калмыков XIX — начала XX века, сообщает пресс-служба правительства региона.

На конкурс проектов фонда «История Отечества» по поддержке выставочной и экспозиционной деятельности поступило 80 заявок от учреждений культуры России, а также некоммерческих организаций. Только 29 проектов получили положительное заключение, в том числе и предложение Астраханского музея-заповедника.

В рамках экспозиционно-выставочного проекта «Традиционная буддийская культура калмыков в исследованиях академических экспедиций. Из коллекции Астраханского музея-заповедника XIX — начала XX века» будет создана выставка и к ней каталог. В нём будут представлены описание и фотоматериал о более чем 60 единицах хранения из музейной коллекции. С целью популяризации собрания будет создан виртуальный тур по выставке для последующего его размещения на сайте музея-заповедника.

В ходе проекта на примере одной из ранних коллекций музейщики продемонстрируют собрание, которое сформировалось в результате экспедиций различных обществ и университетов в Калмыцкую степь по заданию Российской академии наук.

Предметный ряд и информационный материал выставки будет структурирован по следующим разделам: «История академических экспедиций для изучения культуры калмыцкого народа», «Будды» «Буддийский алтарь», «Иконы-амулеты», фотоматериал и документы.

Партнёрами проекта выступили Калмыцкий научный центр РАН, Государственный архив Астраханской области, компания «Астрахань 3D», издательство «Юлис» (город Тамбов).

Презентацию выставки и каталога планируется провести в начале октября этого года, во время проведения XVI Всероссийской научно-практической конференции «Астраханские краеведческие чтения».

Напомним, что в 2022 году музейное объединение также стало победителем конкурса. При поддержке фонда «История Отечества» музей-заповедник реализовал экспозиционно-выставочный проект «Ислам в истории Нижнего Поволжья» в 1100-летию принятия ислама народами России.

В рамках проекта на средства фонда были закуплены витрины, создан каталог и виртуальный тур к выставке, с ним можно ознакомиться на сайте музея.