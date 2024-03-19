Газовые компании согласились в приоритетном порядке подключать газ участникам СВО

Газовые службы "Мособлгаза", СВГК и 66 "дочек" "Газпром межрегионгаза" согласились установить приоритет подключения для участников СВО и их семей. Рекомендации по ускоренному техприсоединению таких граждан выдала Федеральная антимонопольная служба.

"Сейчас компании приняли соответствующие документы и взаимодействуют с региональными органами власти для составления перечня льготных категорий граждан", - говорится в сообщении ФАС.