19 Марта 2024
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Причиной гибели троих детей и их матери в уральском поселке мог стать холодильник

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырех человек в пожаре на Среднем Урале. Стала известна предварительная причина трагедии.

Все случилось сегодня около 3 часов ночи в поселке Ис города Нижняя Тура. В жилом одноэтажном деревянном трехквартирном доме на улице Ленина произошел пожар. При тушении были обнаружены тела женщины 1983 года рождения и троих ее детей, девочки 2007 года рождения и мальчиков 2012 и 2013 годов рождения.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства этой трагедии, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам". Устанавливаются точный очаг и причина возгорания, а также причина смерти погибших. Расследование находится на контроле руководства регионального СУ СК России.

Пожар в поселке Ис в Свердловской области(2024)|Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Как рассказал руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, тревожное сообщение по данному факту поступило 19 марта в территориальный ОВД от диспетчера местной пожарной части.

"Среди погибших женщина по имени Алена 1983 года рождения, до декретного отпуска работавшая в кафе "Кедр", а также ее трое несовершеннолетних детей: дочь Виктория 2007 года рождения, ученица 9 "А" класса общеобразовательной школы, сыновья Антон 2012 года рождения, находившийся на домашнем обучении, и Андрей 2013 года рождения, ученик 4 "А" класса. По предварительным данным, видимых признаков насильственной смерти сыщики, следователи и пожарные не обнаружили. С места происшествия изъяты фрагменты ковра со следами горения, два элемента электропроводки. Представители МВД и СКР отрабатывают различные версии ЧП. Одной из приоритетных является возгорание холодильника из-за возможной неисправности кабеля. Более подробные и точные обстоятельства сыщики устанавливают. Ведется опрос односельчан и родных погибших. Искренние соболезнования близким и всем, кто знал семью", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что свою проверку по факту пожара также начала прокуратура.

Пожар в поселке Ис в Свердловской области(2024)|Фото: пресс-служба Прокуратуры Свердловской области

Теги: поселок, пожар, дело, полиция, СКР


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Ранее 19.03.2024 08:45 Мск Трое детей и их мать погибли на пожаре в уральском поселке

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