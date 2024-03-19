СМИ: В Прикамье задержан начальник исправительной колонии №37 для силовиков

В Прикамье задержан начальник исправительной колонии №37 Илья Асламов. Информация об этом опубликована в сообществе "Реальная ОНК Пермского края" в социальной сети "ВКонтакте", передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что также был задержан предприниматель Олег Попов. Сообщается, что Илья Асламов задержан по подозрению в ряде вымогательств. На него пожаловались осужденные колонии. Один из них записал обращение к президенту. Направлен запрос в ГУФСИН.

Отметим, что 4 марта в колонии произошел крупный пожар. Сгорели училище, швейный цех и цех металлообработки. В этой исправительной колонии строгого режима содержатся бывшие полицейские, сотрудники спецслужб и судов. В момент пожара осужденные были на обеде.

Properm.ru со ссылкой на свои источники сообщает, что Асламову вменяется ст. 290 УК РФ (получение взятки), а Попову ст. 291.1 УК РФ (дача взятки должностному лицу). Материалы об избрании меры пресечения Илье Асламову и Олегу Попову поступили на рассмотрение в Свердловский районный суд.