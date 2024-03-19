Медведев поразился противоречию позиций "главного лягушатника" и "колбасника"

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поразился тому, что риторика западных болванов "поражает своей противоречивостью".

"Вот главный лягушатник пугает высадкой французов в Крыму, но клянётся сразу ответить Владимиру Путину в случае звонка. Колбасники пошли дальше: не будем, говорят, больше считать Владимира Путина президентом, но будем вести с ним переговоры. Вопрос тогда, кто он для них, если нет нужной легитимности? И какова цена таким переговорам?" - написал Медведев в своем telegram-канале.

По его мнению, такое поведение – от позорной слабости.

"Повлиять на выборы не можем, результаты не признаём, но, чтобы хоть как-то нагадить, надо отметиться дурацким заявлением", - написал Медведев.

Поведение политиков Медведев описал как "бесконечное ёрзанье задницей на стуле, космическое враньё, натужные сопли и театральные слёзы ради имитации добрых намерений".

"А на поверку – ложь и манипуляции для сохранения собственной власти. И правда, уроды", - написал Медведев.